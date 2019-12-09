Sivasspor her maçta gol atıyor

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 31 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.

Süper Lig’de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 31 mağlup ederek liderliğini korudu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızıbeyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu.

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.



Sivasspor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 30 :Beşiktaş

Çaykur Rizespor: 21 :Sivasspor

Sivasspor: 11 :Gaziantep

Başakşehir: 11 :Sivasspor

Sivasspor: 21 :Trabzonspor

Alanyaspor: 11 :Sivasspor

Sivasspor: 31 :Ankaragücü

Galatasaray: 32 :Sivasspor

Sivasspor: 21 :Antalyaspor

Denizlispor: 02 :Sivasspor

Sivasspor: 20 :Konyaspor

Kayserispor: 14 :Sivasspor

Sivasspor: 20 :Kasımpaşa

Yeni Malatya: 13 :Sivasspor

SİVAS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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