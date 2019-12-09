Sivas’ta “Evliliğe ilk adım” semineri başladı Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik etmek amacıyla Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Evliliğe ilk adım" konulu seminer başladı

Yeni evlenen ve düğün hazırlıkları yapan çiftlere yönelik Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Evliliğe ilk adım" konulu seminer başladı.

Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik etmek amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın himayelerinde Sivas İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen “Evliliğe ilk adım” seminerinin açılış programı İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik Büromuzla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan birisi de evliliğe ilk adım semineridir. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz devam edecektir” dedi.

“Merhamet sevgiyle katmerleşir”

Sevgi ve merhametin eşleri birbirine bağlayan en önemli duygular arasında yer aldığını belirten Akkuş, “Sevmek merhametli olmayı gerektirir, merhamet sevgiyle katmerleşir. Merhamet ekseninde bencilliği bir kenara bırakıp, samimi ve fedakar olmak önemlidir. Hayatın her anında merhameti kuşanmak gerekir. Rahmeti kuşanan eşler birbirlerini incitmekten ve şiddeti içerecek her türlü tavır ve davranıştan uzak durur” diye konuştu.

Seminer 4 hafta boyunca sürecek

Akkuş’un konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Dr. Halil Taşpınar ve Aile Dini Rehberlik Koordinatörü Vaize Emine Akpınar da seminer hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra vaizler Gülnaz Genç ve Abdulbaki Karademir tarafından seminer programının ilki gerçekleştirildi. Haftada bir gün 2 saat olarak planlanan seminer 4 hafta boyunca devam edecek. Seminer sonunda katılımcılara belge takdim edilecek.

SİVAS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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