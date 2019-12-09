“Okullar arası yıldızlar bocce” sona erdi Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bocce, Bowling, Dart İl Temsilciliği organizesinde “Okullar arası yıldızlar bocce il birinciliği” müsabakaları sona erdi

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bocce, Bowling, Dart İl Temsilciliği organizesinde “Okullar arası yıldızlar bocce il birinciliği” müsabakaları sona erdi.

4 Eylül Stadyumu Bahçesinde yapılan Bocce müsabakalarına 33 okuldan yaklaşık 165 sporcu ter döktü. Bocce İl Temsilcisi Köksal Yılmaz, Bocce Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ve hakemler yönetiminde yapılan müsabakalarda okullar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Heyecan dolu yıldızlar kızerkek bocce il birinciliğine ilçeden katılan Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu, damgasını vurdu. İlçeden müsabakaya katılan Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu, rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Düzenlenen Bocce müsabakaları sonrası dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Okullara kupa, sporculara ise madalyaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, Bocce İl Temsilcisi Köksal Yılmaz, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Müsabakalarda şampiyon olan ekipler grup maçlarında Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı. Kızlarda ve erkeklerde Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu 1617 Nisan 2020’de Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Sakarya, Siirt ve Giresun’da yapılacak olan grup maçlarına katılacaklar.

SİVAS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.