Sivas’ta 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL ceza

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL para ceza kesildi.



Polis ekipleri şüpheli olduğunu düşündükleri kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu. K.S. idaresindeki kamyonette arama yapan ekipler, 3 ton 180 kilogram kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi. Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi. Emniyet ekipleri tarafından şahısa 130 bin Türk Lirası para cezası kesildiği öğrenilirken şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SİVAS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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