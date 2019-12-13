Sivaslı Hanımlar Sağlıklı Mutfak Atölyesi Kurdular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivaslı Hanımlar Sağlıklı Mutfak Atölyesi Kurdular

İHA

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi, il protokolünün eşleri ve Sivaslı hanımlar, ilimizde doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Sivaslı Hanımlar Sağlıklı Mutfak Atölyesi Kurdular

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi, il protokolünün eşleri ve Sivaslı hanımlar, ilimizde doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.
Merkez Polisevi’nde ilk ürün olan tam buğday unundan ekşi maya ekmeği yaparak tadan il protokolünün eşleri, sağlıklı gıdalara dikkat çekerek, herkesin evinde bu tür ürünleri kolaylıkla yapabileceklerini dile getirdiler.
Ekmek yapımının ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan’ın eşi Hanımefendi Zeynep Akkiraz Ayhan, ‘Sağlıklı Mutfak Atölyesi’ adlı bir proje başlattıklarını belirterek çocukların daha sağlıklı büyümesi ve aile bütçesine ekonomik katkı sağlanması için kadınları mutfakta daha fazla görmek istediklerini söyledi. Evde ekmek, yoğurt, peynir, sucuk, sirke vs. gibi doğal ürünler yapmanın zor olmadığını vurgulayan Hanımefendi Ayhan, “Bu ürünlerin yapımının kolay olduğunu göstermek için bir araya geldik. Bugün ekşi maya ile doğal ekmek yapımını gördük. Bundan sonra da her Perşembe Halk Eğitim Merkezindeki buluşmalarımızda diğer doğal ürünlerin yapımını gerçekleştireceğiz. Bizler şanslı bir nesildik; annelerimizin yaptığı doğal ürünleri tadarak büyüdük. Doğal bir şey yediğimizde bizleri çocukluğumuza götürerek ‘Tıpkı annemin, ananemin yaptığı gibi’ diyoruz. İstiyoruz ki bizim de çocuklarımızın damak lezzeti genişlesin ve mutfağımızdan gelen leziz kokular hem bedenleri hem de ruhları beslesin, onlarında lezzet tarifleri oluşsun, geleceklerine ışık olsun. Mutfak kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemiz.” dedi.
Konuşmanın ardından doğal ekmeğin tadına bakılarak, doğal gıdalar hakkında sohbet edildi.

SİVAS

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü
YEREL HABERLER 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü
Genç hakim 13. katlı binanın terasından düşerek öldü
YEREL HABERLER Genç hakim 13. katlı binanın terasından düşerek öldü
Lisede "Gürünlü Şehitler Köşesi" oluşturuldu Sivas Gürün Anadolu Lisesi yönetimi öğrencilerine şehitlik bilincini ve şehadet mertebesini daha iyi anlatabilmek için okulun bir köşesinde Gürünlü şehitler köşesi oluşturdu.
YEREL HABERLER Lisede "Gürünlü Şehitler Köşesi" oluşturuldu Sivas ...
Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart sınırında
YEREL HABERLER Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart sınırında
Sivas’ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu
YEREL HABERLER Sivas’ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu
Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkârları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri hayvan barınağına 1 ton yem bağışladılar
YEREL HABERLER Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı Sivas ...
Afgan Eyoub Mohammad, Sivasspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyecek
YEREL HABERLER Afgan Eyoub Mohammad, Sivasspor-Fenerbahçe maçını ...
Sivasspor aşkı, 3 bin 500 km’yi aştı Afganistan'ın başkenti Kabilde yaşayan 11 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın davetiyle 3 Bin 500 kilometre mesafeyi aşarak Sivasspor- Fenerbahçe maçını izlemek için Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Sivasspor aşkı, 3 bin 500 km’yi aştı Afganistan'ın ...
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Fenerbahçe maçına ...
Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü ...
Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı gibi hatalara maruz ...
Çalımbay’dan hakem Palabıyık’a uyarı! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek istediğimiz şey mağdur edilmemek"
YEREL HABERLER Çalımbay’dan hakem Palabıyık’a uyarı! Sivasspor ...
Demir’den Gürün’e destek
YEREL HABERLER Demir’den Gürün’e destek
Kulak çınlaması olanlar dikkat Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Emel Peru Yücel, kulak çınlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Kulak çınlaması olanlar dikkat Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. ...
Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı çıkış "Pastırma Anadolu'ya Sivas'tan yayıldı"
YEREL HABERLER Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı ...
Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Beşiktaş'a teşekkür
YEREL HABERLER Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Beşiktaş'a teşekkür
Mecnun Otyakmaz: “Transferlere sıcak bakmıyoruz”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: “Transferlere sıcak bakmıyoruz”
Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Sivas’ta 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL ceza
YEREL HABERLER Sivas’ta 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa ...
Sivas merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sivas merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ...
Uyarı bulunmayan bin 632 şişe alkole el konuldu
YEREL HABERLER Uyarı bulunmayan bin 632 şişe alkole el konuldu
Sivas’ta suya zam yok, indirim var
YEREL HABERLER Sivas’ta suya zam yok, indirim var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X