Sivasspor’un 3 büyüklere karşı 81. sınavı

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 81. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızıbeyazlılar, 17 galibiyet elde etti.

Süper Lig’de 20052006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe’ye karşı ligdeki 27. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, ligde bugüne kadar Galatasaray ve Beşiktaş ile de 27 kez karşılaştı. ’3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 80 maçta 17 galibiyet elde eden Sivasspor, söz konusu rakipleriyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızıbeyazlılar, Galatasaray ile ligde mücadele ettiği 27 müsabakada 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Sarıkırmızılılara 18 defa da mağlup olan Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızıbeyazlılar, İstanbul’da rakibiyle yaptığı 14 lig maçını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe’yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 karşılaşmanın 18’inde sarılacivertliler kazanan taraf olurken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Yiğidolar, Beşiktaş maçlarında ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4’ünü 10’lık skorlarla elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibinden 5 defa da beraberlik aldı. Kırmızıbeyazlılar, 3 büyükler karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas’ta Beşiktaş’ı 30 yenerek elde etmişti.



Sivasspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyetleri şöyle:

20052006 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20062007 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20072008 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20082009 Sivasspor: 2 Galatasaray: 0

20082009 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 1

20102011 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20112012 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20102011 Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0

20122013 Fenerbahçe: 1 Sivasspor: 2

20122013 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20132014 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20132014 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20132014 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

20172018 Sivasspor: 2 Beşiktaş: 1

20172018 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20182019 Sivasspor: 4 Galatasaray: 1

20182019 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20192020 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

SİVAS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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