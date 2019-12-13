Belediye’den Sivasspor’a destek Ligde gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren DG Sivasspor’a, Sivas Belediyesi’nden Passolig irtibat bürosu için destek geldi.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ligde gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren DG Sivasspor’a, Sivas Belediyesi’nden Passolig irtibat bürosu için destek geldi.

Şehir merkezinde Passolig’e ait irtibat noktasının bulunmaması Sivas Belediyesi’ni harekete geçirdi. Takımlarına gönül vermiş Sivaslı taraftarların da talebini dikkate alan belediye, şehir merkezinde Passolig irtibat bürosu için yer tahsis etti.

Futbolseverlerin sık sık ihtiyaç duyduğu irtibat noktasında; Passolig güncelleme, yeni Passolig kartı çıkarma ve maç bileti yükleme gibi işlemler yapılabilecek.

Kent Meydanı’ndaki Hanımeli Çarşısı yanında açılan irtibat bürosu bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

SİVAS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.