(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: Taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

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-Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz" dedi.

SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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