Sivasspor 10 bin kombineye ulaştı Yiğidolar kombine rekoru kırdı

DG Sivasspor Kulübü 20192020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerinde kulüp tarihinin rekoru kırılarak 10 bin kombineye ulaştı.
Yurt dışında yaşayan ve Sivasspor'a destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer adlı taraftar 10 bininci kombinenin sahibi oldu. Ünalmışer’e kırmızıbeyazlı kulüp tarafından forma hediye edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraftara teşekkür edilerek; "Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolar'dan her sezon kombinelere büyük ilgi göstermelerini rica ederiz" denildi.
SİVAS
14 Aralık 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:08
- GÜNEŞ 07:38
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 14:54
- AKŞAM 17:15
- YATSI 18:39