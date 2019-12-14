(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak

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SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Hedefimiz ilk yarıdaki son 3 maçımızı kazanmak ve devre arasını iyi bir şekilde geçirmek" dedi.

SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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