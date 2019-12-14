Daktilosu ile teknolojiye karşı direniyor Sivas’ta arzuhalci Turgut Ertuğ, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen yaklaşık yarım asırlık daktilosu ile teknolojiye direniyor

Sivas’ta arzuhalci Turgut Ertuğ, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen yaklaşık yarım asırlık daktilosu ile teknolojiye direniyor.

Sivas’ta yaklaşık yarım asırdır arzuhalcilik yapan 71 yaşındaki Turgut Ertuğ, ilerleyen bilgisayar sistemleri, gelişen bilgisayar yazıcılarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosundan hiç vazgeçmedi. Daktilonun sesinden vazgeçemediğini belirten Ertuğ, daktilonun sesi ile mutlu olduğunu söyledi.

Bilgisayar kullanımı konusunda eğitim aldığını fakat daktilodan vazgeçemediğini belirten Ertuğ, “Ben yazıcılığa ilk başladığımda bana niye bilgisayar kullanmıyorsun dediler, ben bilgisayarı sevmediğimi söyledim. Hatta kursa da katıldık, imtihan da olduk, 100 puan da aldım ama sevmiyorum. Çünkü sessiz, bana bir zevk vermiyor. Daktilo bana zevk veriyor. Yani onun sesi dahi insanı heyecanlandırıyor. Yazı yazdığım zaman daha bir neşeli oluyorum. Vatandaşa da tabi ki alt ebatlardan yardımcı oluyoruz. Devamlı vatandaşın yanında yer alıyoruz, kiminin parası kiminin duası. Diyoruz insanların ilgisi fazla tabi birbirlerine tavsiye ediyorlar “dedi.

SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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