Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

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SÜPER Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Sivasspor'da sarı kart cezası bulunan Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemeyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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