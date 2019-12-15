Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

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Yüzlerce Sivassporlu taraftar, SivassporFenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.

Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30’da oynanacak SivassporFenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızıbeyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.

SİVAS 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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