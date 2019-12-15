Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 15. haftasında lider DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
SİVAS
15 Aralık 2019 Pazar
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