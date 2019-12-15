Sivas’ta galibiyet coşkusu

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Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’un, Fenerbahçe’yi evinde 31 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.

Süper Lig’de zirvede yer alan Sivasspor, Fenerbahçe’yi evinde 31 mağlup ederek galibiyet serisini 7. haftada da sürdürdü ve puanını 33’e yükselterek liderliğini korudu. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı.

SİVAS 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:40

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