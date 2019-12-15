Sivas’ta galibiyet coşkusu

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’un, Fenerbahçe’yi evinde 31 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.
Süper Lig’de zirvede yer alan Sivasspor, Fenerbahçe’yi evinde 31 mağlup ederek galibiyet serisini 7. haftada da sürdürdü ve puanını 33’e yükselterek liderliğini korudu. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı.
SİVAS
15 Aralık 2019 Pazar
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