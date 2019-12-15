Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1’i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen biri çocuk 19 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas’a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneye çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

SİVAS 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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