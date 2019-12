Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk cevabı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Esenler Erokspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili yöneltilen soruya, “Bizim onu dememiz için bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Hem oyun olarak olsun, hem taraftar açısından olsun. Ama bir şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor” dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 31 galip ayrıldıkları Fenerbahçe maçı ve Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Esenler Erokspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin konuştu.



“Muhteşem bir maç oldu”

Çalımbay, Fenerbahçe maçının muhteşem geçtiğini ifade ederken, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Dünden beri zaten bu konu ile ilgili konuşuyoruz. Bizim için çok önemli maçtı ama bizim en önemli maçımız Malatya maçıydı. Bizim için dönüm maçıydı ve o maçı geçtikten sonra Fenerbahçe karşılaşmasının anlamı daha da büyük oldu. Her şeyden önce mükemmel bir atmosfer vardı taraftar açısından. Hem bizim hem de Fenerbahçe’nin taraftarı doldurunca çok muhteşem, çok çekişmeli geçen bir lig maçı oldu. Çok şeyler yaşandı. Biz başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Hata yapmadık mı, yaptık. Özellikle son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik belki rahatça bir maç oynayabilecektik. Eğer Fenerbahçe gibi bir takıma bu kadar pozisyona girip atmazsan ondan sonra zaten öyle bir cezayı görürsün. Biz gol pozisyonundayken dönen top da gol oldu. Ayrıca bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla konuştuk. Çünkü özellikle biz deplasmanlarda böyle pozisyonlar yakalıyoruz. Onları artık değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama dünkü maç tabii ki her açıdan çok iyi oldu, bizim için iyi bir galibiyet oldu. Tek amacımız, tek hedefimiz kalan 2 lig maçımızı çok iyi şekilde bitirmek. Onun dışında kupa maçımız var. Bunları çok iyi şekilde bitirip ondan sonra devre arasında daha iyi hazırlık yapmamız gerekiyor” diye konuştu.



“Şampiyonluk için bunlar yetmez”

'Sivasspor şampiyonluk yarışında var mı?' sorusuna Çalımbay, “Bizim onu dememiz için bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Hem oyun olarak olsun, hem taraftar açısından olsun. Ben bu maçta dolacağını biliyordum ama Malatya ve Kayseri maçında bizim taraftarımız muhteşemdi. Oraya kadar gelip bizi desteklemeleri, kendilerine ayrılan yeri doldurmaları çok iyiydi. Bunun bir tek Fenerbahçe maçında dolması önemli değil, diğer maçlarda da dolması gerekiyor. Takım için çok büyük bir destek oluyor. Onlarla beraber gitmek gerekiyor bu işte. Yönetim kendine düşeni zaten yapıyor. Şu an kimsenin maddi açıdan burada bir sıkıntısı olmadı. Onun için şu anda her şey gayet iyi ama bir şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor” cevabını verdi.



“Sürekli yönetimle görüşüyoruz”

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımdaki geleceği hakkında ise Rıza Çalımbay, şu yanıtı verdi:

“Sürekli yönetimle görüşüyoruz. Mert Hakan ve Emre ile de görüşüyoruz. En iyi ne ise ona karar verecek ama ben tabi ki takımımı bozmak istemem fakat 12 tane oyuncu mutlaka takviye yapmamız gerekiyor, fazla değil. Takımdaki dengeyi bozmadan, maddi açıdan yüksek oyuncu alma şansımız yok zaten. Öyle bir şey ben de istemiyorum. Mevcut oyuncu arkadaşlarımız takımı buralara kadar getirdiler, onların en küçük şekilde mağdur olmasını hiç istemiyorum. Mütevazi bir takımız. Şu andaki gidişatı bozmadan belki 1 tane, belki 2 tane oyuncu alma şansımız olursa onu alacağız. Sonra dediğim gibi çalışmalarımızı çok iyi yapıp ikinci yarıya başlayacağız ama şu anda bizim için önemli olan kalan 2 tane maç. O maçlara bakmamız gerekiyor. Bir de çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında da disiplinli, bize yakışır şekilde sahamızda mücadele etmemiz gerekiyor.”

