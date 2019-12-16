25 yıllık yün yorgan ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor

Sivas’ın son yün yorgan ustalarından Burhan Demirci çırak bulamazsa, Sivaslıların soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan yün yorganlar yerini elyaf yorganlara bırakacak.

Sivas’ta soğuk geçen kış gecelerinin vazgeçilmezlerinden olan yün yorganlar rağbet görmeye devam ediyor. Sivaslılar kışlık yorganlarını genellikle yaz aylarında diktiriyor. Temizlenmiş koyun yünlerinin kullanıldığı yorganlar boyutuna ve kullanılan kumaşın türüne göre 150 TL ile 250 TL arasında alıcı buluyor. Eğer yün ve kumaş alıcı tarafından teslim edilirse diktirme fiyatı 65 TL’ye kadar düşüyor. Elyaf yorganlara göre çok daha sağlıklı olan ve sıcak tutan yorganlar tercih edilse de eskisi kadar bol üretilemiyor.

Sivas’ın son yün yorgan ustalarından Burhan Demirci, son kalan ustalardan olduğunu belirtip yetiştirecek çırak bulamamaktan yakındı. Demirci, çırak bulamazsa mesleğin kaybolacak meslekler arasında yer alacağını da ifade etti.

Demir, çırak olarak başladığı dükkan da 25 yıldır yorgan diktiğini belirterek, “Bu meslek biraz zor. İnsanlar artık çocuklarını çırak olarak vermiyor. Bu nedenle çırak yetişmiyor. Bende kalan son ustalarındanım. Ben bu işe çırak olarak başladım, 25 senedir de devam ediyorum” dedi.

SİVAS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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