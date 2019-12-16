25 yıllık yün yorgan ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

25 yıllık yün yorgan ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor

İHA

Sivas’ın son yün yorgan ustalarından Burhan Demirci çırak bulamazsa, Sivaslıların soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan yün yorganlar yerini elyaf yorganlara bırakacak.
Sivas’ta soğuk geçen kış gecelerinin vazgeçilmezlerinden olan yün yorganlar rağbet görmeye devam ediyor. Sivaslılar kışlık yorganlarını genellikle yaz aylarında diktiriyor. Temizlenmiş koyun yünlerinin kullanıldığı yorganlar boyutuna ve kullanılan kumaşın türüne göre 150 TL ile 250 TL arasında alıcı buluyor. Eğer yün ve kumaş alıcı tarafından teslim edilirse diktirme fiyatı 65 TL’ye kadar düşüyor. Elyaf yorganlara göre çok daha sağlıklı olan ve sıcak tutan yorganlar tercih edilse de eskisi kadar bol üretilemiyor.
Sivas’ın son yün yorgan ustalarından Burhan Demirci, son kalan ustalardan olduğunu belirtip yetiştirecek çırak bulamamaktan yakındı. Demirci, çırak bulamazsa mesleğin kaybolacak meslekler arasında yer alacağını da ifade etti.
Demir, çırak olarak başladığı dükkan da 25 yıldır yorgan diktiğini belirterek, “Bu meslek biraz zor. İnsanlar artık çocuklarını çırak olarak vermiyor. Bu nedenle çırak yetişmiyor. Bende kalan son ustalarındanım. Ben bu işe çırak olarak başladım, 25 senedir de devam ediyorum” dedi.

SİVAS

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde ...
Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk cevabı
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk cevabı
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Sivas’ta 3 kafadarın hazırladıkları sosyal deney, Sivaslıların duyarlılığını gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Sivas’ta 3 ...
Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi ...
Fernando ve Emre gol sayısını 6’ya yükseltti
YEREL HABERLER Fernando ve Emre gol sayısını 6’ya yükseltti
4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
YEREL HABERLER 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı
Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı
Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti
Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi
YEREL HABERLER Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi
Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik
YEREL HABERLER Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik
Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL HABERLER Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından
Ali Koç: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”
YEREL HABERLER Ali Koç: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”
Otyakmaz: “Hak ettiğimiz galibiyeti aldık”
YEREL HABERLER Otyakmaz: “Hak ettiğimiz galibiyeti aldık”
Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Ali Koç, soyunma odasına gelerek bizi tebrik etti"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok ...
Ersun Yanal: “Gerekli tepkiyi veremedik”
YEREL HABERLER Ersun Yanal: “Gerekli tepkiyi veremedik”
Sivas’ta galibiyet coşkusu
YEREL HABERLER Sivas’ta galibiyet coşkusu
Sivasspor’dan maç sonu büyük sevinç Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarla yaşadı.
YEREL HABERLER Sivasspor’dan maç sonu büyük sevinç Süper Lig’in 15. ...
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 3-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 3-1
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç ...
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ...
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçından notlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X