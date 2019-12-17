Sivas’ta yoğun sis etkili oldu

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Sivas'ta sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Sisli havayla ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan bazı araçların yüzeylerinin buz tuttuğu görüldü.

SİVAS 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:40

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