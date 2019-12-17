Sivas'ta yoğun sis

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- SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü Sivas'ta, bugün sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yollarda olan sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde yoğun sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.



SİVAS 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:40

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