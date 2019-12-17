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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta şehir merkezinde gün boyunca etkili olan sis akşam saatlerinde sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

SİVAS

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:40
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