Sivasspor’un ek kontenjan talebine olumlu yanıt

DG Sivasspor’un Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi Sivasspor’un talebi üzerine deplasman tribünü bilet sayısı arttırıldı.

Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Kulübü’nün, Gençlerbirliği Kulübünden misafir tribünü için ek kontenjan istediği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“22 Aralık Pazar günü saat 14.00'de oynanacak Gençlerbirliği Demir Grup Sivasspor müsabakasında deplasman tribününde taraftarlarımıza TFF kuralları gereği ilk etapta stadyum kapasitesinin %5'i kadar bilet ayrılmıştır. Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav arasında yapılan görüşmenin ardından deplasman tribünü kapasitesinin %10’a (2 bin) çıkarılmasına karar verilmiştir. Talebimize olumlu cevap veren Sayın Cavcav’a ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunarız.”

SİVAS 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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