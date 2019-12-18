Sivas sis denizi altında kayboldu

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– Sis denizi altında kaybolan Sivas, Merakum tepesinden görüntülendi.

Sivas yoğun sise teslim oldu. Şehri kaplayan yoğun sis, şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum tepesinden görüntülerdi. Sis denizini andıran görüntüler hayran bıraktı. Nadir görülen bu doğa olayı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu andan havadan da görüntülendi. Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin bir süre dana etkili olacağını belirtti.

SİVAS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

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