Sivas'ta kar ve sis etkili oldu

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SİVAS'ta sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji, bölgedeki yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını açıkladı. Geceden itibaren kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ise kar yağışı etkili oldu. Karla beyaza bürünen kampüste, kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte kar ve sisle birlikte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.



SİVAS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

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