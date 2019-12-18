Sivas’ta soğuk hava, kar ve sis etkili oldu

Sivas'ta sisli hava ve soğuk yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı bölümlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren kendini hissettirmeye başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 8 dereceye kadar düştüğü kentte yol yüzeyleri buz tuttu. Soğuk havanında etkisi ile trafikte yaşanan kazalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Otomobillerin camları buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ise kar yağdı. Ekipler, yolları tuzlayarak buzlanmaya karşı önlem almaya çalıştı.

SİVAS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

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