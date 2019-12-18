Bedensel engelli Şaban'ın askerlik hayali

SİVAS'ta yaşayan, geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli kalan Şaban Karaoğlu'nun (36) tek hayali üniforma giyerek, asker olmak.

Sivas'ın Zara ilçesinde akraba evliliği yapan EmineNecmettin Karaoğlu çiftinin 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak akraba evliliği nedeniyle çocuk felci geçiren Ayşe (50), Nilay (43) ve Şaban Karaoğlu (36), engelli hale geldi. Babalarının ölümünün ardından anneleri Emine Karaoğlu ile baş başa kalan kardeşlerden Ayşe ve Nilay Karaoğlu ayaklarını, Şaban Karaoğlu ise hem ayaklarını hem de ellerini kullanamıyor.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında Karaoğlu Kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında kardeşlerden Şaban Karaoğlu, Kaymakam Sayın'a en büyük hayalinin asker olmak istediğini söyledi. Kaymakam Sayın da Karaoğlu'nun isteğinin temsili olarak yerine getirilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığı ile temasa geçti.



SİVAS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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