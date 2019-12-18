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Türkiye’de ilk, hayata geçirilen proje ile adliye koridorlarında mübaşir sesi son buldu Sivas ...

İHA

Sivas Barosu, Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi.

Türkiye’de ilk, hayata geçirilen proje ile adliye koridorlarında mübaşir sesi son buldu Sivas Barosu, Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi

Sivas Barosu, Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi.
Sivas Barosu, Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında “Duruşma Takip Sistemi” isimli mobil uygulamayı hayata geçirdi. Sivas Adliyesinde yaklaşık 6 aydır kullanılan proje adliye içerisindeki gürültü kirliliğini en aza indirdi. Uygulama ile vatandaşların, avukatların ve mübaşirlerin işi ise oldukça kolaylaştı. Mübaşirler, duruşması olan avukata “Duruşma Takip Sistemi” üzerinden bildirim göndererek duruşması olduğunu hatırlatıyor.
Türkiye genelinde ilk olma özelliği taşıyan “Duruşma Takip Sistemi” uygulamasının gelecekte çeşitli adliyelerde kullanılması planlanıyor. Sivas Adliyesinde yapılan programla “Duruşma Takip Sistemi” uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Barosu Başkanı Hacı Demir, “Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında bir proje ürettik bu proje Türkiye’de bir ilk, projedeki asıl gaye takdir edersiniz ki mübaşirlerin duruşma çağrılarını yaparken eski usulle koridorlara çıkıp Avukat filanca veya duruşma taraflarını bağırarak anons ediyorlardı. Bizde dijital dünyayı kullanmak adına bir proje üretmeye çalıştık tamamen alt yapısı baromuza ait olan Duruşma Takip Sistemi (DTS) adı altında bir yazılım yaptırdık. Bu yazılımın hem web ara yüz tarafı var hem de mobil uygulama tarafı var ve buradaki asıl gayemiz hem avukatlarımızın duruşmalarını daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmeleri hem de aynı zamanda mübaşirlerimiz o klasikleşen mübaşir çığırtkanlıklarının önüne geçmek ve adliyelerimizin biraz daha sessiz kalmasını sağlamak için daha nezih ve sakin bir çalışma ortamı oluşturmak için böyle bir uygulamaya geçmek istedik. Neticede de başardık. Yaklaşık 56 aydır söz konusu sistemi kullanıyoruz. Bahsettiğim üzere bu sistem Türkiye’de bir ilk ve geliştirmeleri de devam ediyor. Bir yandan geliştirme çalışmalarını yaparken diğer yandan da mobil uygulamamızı daha farklı nasıl kullanabiliriz diye var gücümüzle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.
Sivas Adliyesinde görev yapan mübaşir Erkan Susal, hayata geçirilen projenin hem avukatlara hem de kendilerine kolaylık sağladığını söyledi.
Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, “Bu sistemin öncelikle Sivas’tan çıkmış olması bizim için gurur kaynağı Ağır Ceza Mahkemelerinde, Asliye Mahkemelerinde ve bir çok mahkemede uygulama ile artık mübaşirlerin avukatları çağırması yanı sıra teknolojinin kullanılması da bizim işimizi son derece kolaylaştıracak. Bizim işimizin kolaylaşması demek vatandaşın işinin kolaylaşması demektir “şeklinde konuştu.

SİVAS

18 Aralık 2019 Çarşamba

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