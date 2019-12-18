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Tarihi geçmiş ilaçlar toplanarak imha edilecek

İHA

Sivas Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlattı.

Sivas Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlattı.
Sivas Belediyesi, Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kullanılmış ve tarihi geçmiş ilaçların toplanarak imha edilmesi" için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren Sağlık il Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle protokol imzaladı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayırlı bir hizmet için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Sivas Belediyemiz, Eczacılar Odası ve Sivas Sağlık İl Müdürlüğümüz iş birliği ile atık ilaçların kaynağından ayrılması, toplanması ve imha edilmesi üzerine bir protokolü imza altına alacağız. Ben öncelikle projeyi geliştiren Eczacılar Odası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Sağlık İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. 3 kurum bir araya gelerek şehrin faydasına, milletin faydasına olan çevreyi koruma adına çok önemli projeyi imza altına alıyoruz” dedi.
Şehre hizmet ederken ortak akılla tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle, STK’ların iş birliğiyle hizmet edildiğini vurgulayan Başkan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendinin himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında yapmış olduğumuz bir proje bu. Daha önce yapmış olduğumuz projeler içerisinde belediye olarak atık pillerin toplanması ve evde kullandığımız kullanılmış kızartma yağlarının toplanması gibi birçok projemiz var. İnşallah bu projeyle birlikte de hem bize emanet olan çevremizin korunması hem ekonomiye katkı sağlanması hem de çevreyi kirletmeden temizlemek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 kurumumuzun da kendine düşen yükümlülükleri ve sorumlulukları var. Burada asıl olan bu birlikteliği, bu hedef birlikteliğini ortaya koymak. Bunu istese Eczacılar Odası tek başına yapabilir. Sivas Belediyesi, Sağlık İl Müdürlüğü yapabilir. Burada asıl olan ortak bir amaç belirleyip, ortak bir hedef belirleyip bu amaç ve hedef birlikteliğini şehir olarak sağlamaktadır.” diyerek projeye emek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ise "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlatılan projenin hayırlı olmasını diledi.
Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren de evlerde bulunan, vatandaşların kullanmadığı ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların toplatılarak hem yanlış ilaç kullanımının önüne geçilmesi hem de bu ilaçların çöp ve kanalizasyon sistemi ile çevreye zararının önlenmesini amaçladıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

SİVAS

18 Aralık 2019 Çarşamba

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