Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

Hem ağladı hem ağlattı!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor’u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 10 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 20 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alper Çetin xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

DG Sivasspor: Ali xx, Papp xx, Fatih xx, Ziya xx, Barış xx, Cofie xx (Uğur dk. 73 x), Traore xx, Armin xx (Aaron dk. 66 x), Emre xx, Erdoğan xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Esenler Erokspor: Özgün xxx, Erhan xxx, Gökcan xx, Berkay xxx, Sinan xx, Efe xxx, Melih xxx, Alper xxx (Emirhan dk. 90 ?), Emre xx (Eray dk. 66 xx), Halil xxx, Abdurrahman xxx

Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray

Teknik Direktör: Halit Üçkaleler

Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor)

SİVAS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

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