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Sivas’ta sis esareti sürüyor Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun sis, soğuk havanında etkisi ile ...

İHA

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun sis soğuk havanında etkisiyle görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu.

Sivas’ta sis esareti sürüyor Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun sis, soğuk havanında etkisi ile görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu

Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun sis soğuk havanında etkisiyle görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu.
Sivas’ta gece eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 5 derece olarak ölçüldü. İki gündür etkili olan yoğun sis günün ilk saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun sisle birleşen dondurucu soğuk hava, kırağı oluşmasına neden oldu. Ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Soğuk hava ve sis günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Araç camları donan sürücüler, buzları kazıdıktan sonra trafiğe çıkabildi. Yollarda oluşan buzlanmalar da sürücülerin işini güçleştirdi.

SİVAS

19 Aralık 2019 Perşembe

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