Sivas’ta sis esareti sürüyor Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun sis, soğuk havanında etkisi ile görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun sis soğuk havanında etkisiyle görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu.

Sivas’ta gece eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 5 derece olarak ölçüldü. İki gündür etkili olan yoğun sis günün ilk saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun sisle birleşen dondurucu soğuk hava, kırağı oluşmasına neden oldu. Ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Soğuk hava ve sis günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Araç camları donan sürücüler, buzları kazıdıktan sonra trafiğe çıkabildi. Yollarda oluşan buzlanmalar da sürücülerin işini güçleştirdi.

SİVAS 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.