“Şehri Sultandan Kareler” Ulusal Fotoğraf Yarışması Yapılacak Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneğinin katkıları ile “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması yapılacak

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneğinin katkıları ile “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.

“Şehri Sultandan Kareler” fotoğraf yarışması hakkında basın toplantısı düzenleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas olarak ilk kez ulusal fotoğraf yarışması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, başvuruların 19 Aralık 2019 tarihi itibariyle başladığını belirtti.

“Yarışma, ilimizin zenginliklerini ortaya çıkaracak”

Yarışmanın amacının Sivas’ın zenginliklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirten Ayhan, “Yani konu kısacası Şehirlerin Sultanı Sivas’tır. İlimizin tanınabilirliğini arttırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak için o an’ları yakalamaktır. Sivas Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye güzel bir miras bırakmak da amaçlarımız arasındadır” dedi.

Her katılımcı 4 fotoğraf ile yarışmaya katılabilir

Yarışmanın dijital kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölüm şeklinde gerçekleştirileceğini belirten Vali Ayhan, “Fotoğraf yarışması 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severlere açıktır ve katılım ücretsizdir. Her bir katılımcı 4 fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilir. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılmak zorunludur. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntülerinin yarışmaya katılması söz konusu değildir” dedi.

Ödül Töreni ‘Sivaslılar Günü’nde Yapılacak

Yarışmanın son katılım tarihinin 22 Temmuz 2020 olduğunu ifade eden Vali Ayhan, “Seçici kurul toplantısı 02 Ağustos 2020, sonuç bildirim tarihi ise 03 Ağustos 2020 olacaktır. Ödül töreni ve sergi tarihi de 05 Ağustos 2020 tarihinde yani Dünya Sivaslılar Günü’nde, Gardaşlık Festivalindedir. Yarışma başvuruları ve sonuçları Sivas Valiliğinin www.sivas.gov.tr web sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun www.tfsf.org.tr adresinden yapılacaktır. Seçici kurul üyelerimiz ise Dünya’nın ve ülkemizin önde gelen isimlerinden, yıllarını fotoğraf sanatına adamış İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Ozan Sağdıç ve hemşerimiz Levent Erdinç’tir” ifadelerini kullandı.

Büyük Ödül 10 Bin TL

Yarışma ödülleri hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, “Ödüllü yarışmada birinciye 10 Bin TL, ikinciye 8 Bin TL, üçüncüye 5 Bin TL verilecektir. Mansiyon ödülü 2 Bin TL (6 Adet), özel ödül Bin TL’dir. Sergileme ödülü de 200 TL’dir ve 100 adettir. Ayrıca satın alma ödülü olarak da her fotoğraf için 100 TL verilecektir” şeklinde konuştu.

Usta Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar Konferans Verecek

Programın yarışma, sergi ve ödül töreni ile kısıtlı olmadığını anımsatan Vali Ayhan, “Fotoğraf yarışması ödül töreni sonrası; Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985 yılında A.Fiap (Sanatçı), 1988 yılında da E.Fiap (Ekselans) unvanları ile onurlandırılan İzzet Keribar hocamız ilimizde bir konferans verecek, sonrasında da ilimizi gezerek Sivas’ın güzelliklerini fotoğraflayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Berkyürük; “Sivas Valiliğine Teşekkür Ediyorum”

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Yönetim Kurulu Üyesi ve TFSF Bölge Sorumlusu Murat Berkyürek de Sivas’ta ulusal çapta bir yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkürlerini iletti. Sivas’ta zengin karelerin olduğunu anımsatan Berkyürek, “Yarışma profesyonel, amatör herkese açıktır. Sivas’ın güzelliğinin en güzel şekilde fotoğraf karelerine yansıyacağını düşünüyorum. Sivas Valiliği’nin böyle bir misyon üstlenerek geleceğe güzel bir miras bırakması federasyon olarak da bizleri memnun etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıya; İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Yasak, Sivas Kültür AŞ Genel Müdürü Gül Taştan, 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Vedat Esen ile çok sayıda davetli katıldı.

