Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi, askeri törenle defnedildi

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Sivas Numune hastanesinde bir süredir tedavi gören Kore Gazisi Haydar Aktaş (90), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Aktaş’ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Suşehri ilçesine getirildi.

Bayrağa sarılı cenazesi, Askerlerin omuzunda Kemalpaşa camii önüne getirildi. Öğlen nazmı sonrası cami önünde düzenlenen törende, Personel Asteğmen Salih Yıldız tarafından Aktaş’ın özgeçmişi okundu. İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası bayrağa sarılı Aktaş’ın cenazesi, Yalnızbağlar mahallesinde bulunan Aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Ailesi ve sevenleri katıldı.

SİVAS 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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