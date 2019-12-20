Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti Sivas’ta tartıştığı iş adamını öldüren zanlı, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Sivas’ta tartıştığı iş adamını öldüren zanlı, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas’ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında yaşanan olayda, lüks bir Porsche'nin içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Zeki Y., birlikte ticaret yaptıkları iş adamı Şeyhmuz Özal’ı silahı ile kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti silahla birlikte polise teslim edildi. Mehmet Zeki Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adam öldürme suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Mehmet Zeki Y.'nin Şeyhmuz Özal'ın Sivas'ta aldığı bazı kamu ihalelerinde taşeronluğunu yaptığı, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden olayın gerçekleştiği iddia edildi.

SİVAS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.