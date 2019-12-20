Çekiciden 100 şişe kaçak içki çıktı

Sivas’ta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan çekicide 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Üniversite yakınlarında yaptığı uygulama sırasında durumundan şüphelendiği bir çekiciyi durdu. Durdurulan çekicinin içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 100 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten yasal işlem yapıldı.

SİVAS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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