İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi

"O benim sünnetim değildi"

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SivasMalatya karayolunda alev alan araç, itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmadan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Malatya karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.A.’ya yönetimindeki 58 LA 961 plakalı kamyon motor kısmından alev aldı. Durum Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile alevler araca yayılmadan söndürüldü.

SİVAS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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