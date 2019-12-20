Sivasspor’un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok!

Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

“Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare.”

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan Gençlerbirliği DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00’da başlayacak.

SİVAS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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