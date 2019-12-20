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Özdemir, konferans verdi Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, Sivas’ta ...

İHA

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, 2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Programı kapsamında Sivas'ta "21. Yüzyılda Eğitim" konulu konferans verdi.

Özdemir, konferans verdi Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, Sivas’ta okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik "21. Yüzyılda Eğitim" konulu konferans verdi.

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, 2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Programı kapsamında Sivas’ta "21. Yüzyılda Eğitim" konulu konferans verdi.
Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurum idarecileri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.
“Eğitimde iyi yerlere geleceğiz”
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "2023 vizyonuna uygun olarak çalışıyoruz. Eğitimde, sporda ve kültürel anlamda iyi çalışmalar yapıyoruz. İşin özünde okul müdürlerimiz var. Bu değişim ve dönüşümü iyi okuyan okul müdürleri ile öğretmenlerimizin gayretleri ile eğitimde iyi yerlere geleceğiz" dedi.
Vali Ayhan’ın ardından Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, “21. Yüzyılda Eğitim” konulu konferans gerçekleştirdi.
Konferansta çağın ve geleceğin ihtiyacı olan eğitim modeli başta olmak üzere dijital çağda öne çıkan iş gücü ihtiyaçlarına değinen Prof. Dr. Özdemir; 21. yüzyılın yetkinlikleri, günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan modeli ve her iki insan modelinde ihtiyaç duyulan özellikler üzerine açıklamalarda bulundu.
Eğitimin amacına yönelik düşüncelerini dile getiren Özdemir; "Eğitim gençlere bu dünyayı anlamaları için yardımcı olmak zorundadır. Yani nasıl işlediği ve yollarını nasıl bulacaklarını öğretmelidir. Hisleriniz, düşünceleriniz, hayalleriniz, umutlarınız ve kaygılarınızla kendi bilincinizin oluşturduğu dünyadır. Eğitim çocuklara kendilerini ve dünyayı tanımayı öğretmelidir" dedi.
Okul müdürleri, öğretmenler ve velilere yönelik önemli paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özdemir, çocuklar için oyunun önemine de değindi.
Özdemir, şu şekilde konuştu: “Oyun çocukların anlamayı ve deneyimlemeyi öğrendiği en önemli araçtır. Gerçek oyun denetlemez ve kendiliğinden başlar. Oyunbaz çocuklar hayatın her alanında diğerlerinden daha başarılıdır. Oyuna doğal olarak motive olunur. Oyun zihinsel bir durumdur, iş ile oyunu karıştırmamak gerekir. Oyun hoşa giden bir şeydir, mecazidir. Oyun aktif katılımdır. Oyunun kuralları dış faktörler tarafından belirlenmez. Takım çalışması, problem çözme, üretim oyun ile gelişir. Oyun çocuğun esnek ve kendine yeterli hale gelmesini destekler" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, konferansın ardından Prof. Dr. Özdemir’e teşekkür ederek Hayat Ağacı motifli tablo hediye etti.

SİVAS

20 Aralık 2019 Cuma

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