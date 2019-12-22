Alzheimer sandılar! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Gergin geçen CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde Celal Abbas Aslan, oy çoğunluğu ile yeni merkez ilçe başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez ilçe başkanlığı kongresi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Görevden alınan yönetimin ardından gerçekleşen ilk kongrede Yaprak Budak ve Celal Abbas Aslan merkez ilçe başkanlığı için yarıştı. Seçim öncesi el sıkışan adaylar birlikte objektiflere poz verdi. Salonda ise ayrı köşelerde oturdular. Oylama öncesi bütçe oylamasının yapıldığı ve dilek temenniler konuşmalarının yapıldığı bölümde gerginlikler yaşandı. Seçim dönemi genel merkez tarafından gönderilen paraların harcama kalemleri ile ilgili itirazlar oldu. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun konuşması sırasında da bazı delegeler sözlü sataşmalarda bulundu. 305 delegeden 287 delegenin oy kullandığı seçimde Celal Abbas Aslan 150 oy alarak CHP’nin Sivas’ta yeni Merkez ilçe başkanı seçildi.

SİVAS 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:12

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