Uyuz’u uyuz eden köy

Uyuz, yazkış girilebilen Uyuz gölü sayesinde, Sivas’ın Gümüşdere köyüne giremiyor.

Türkiye’de artan uyuz vakaları ve ilaçların yetersiz kalışı vatandaşları endişelendirirken Sivas’ta uyuz ve egzama rahatsızlığının gidemediği Gümüşdere köyü, adeta uyuzu uyuz ediyor. Köy sınırları içerisinde yer alan Uyuz gölü, YazKış uyuz ve egzama hastalarının uğrak noktası. Türkiye’nin birçok yerinden ve yurt dışından göle gelen hastalar şifa bulup köyden ayrılıyor. Zeminden çıkan göl suyu Yaz Kış aynı sıcaklıkta olduğunu için sıfırın altındaki hava sıcaklığına rağmen, özellikle çocuklar gölde yüzerek hem eğleniyor hem de şifa buluyor.

Köy Muhtarı Mert Kurt, köylerinde bir tek uyuz vakası dahi bulunmadığını belirterek, “Uyuz ve egzama rahatsızlıkları bizim köye hiç girmedi. Biz yazkış şifa bulmak için bu göle gireriz. Kadınlar ve çocuklar da girer. Şifa bulmak için yurt dışından gelenler var. Hasta olarak gelenler şifa bulup ayrılıyor. Son günlerde uyuz vakalarının arttığını duyduk. Hastalar köyümüze gelip şifa bulabilir” dedi.

Kurt, gölde bilimsel çalışmalar yapıldığını belirtip, çevresinin düzenlenerek gölün sağlık turizmine kazandırılmasını istediklerini dile getirdi.

SİVAS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:18

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.