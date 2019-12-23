Kamyon çarpan ayı telef oldu

"O benim sünnetim değildi"

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde karayoluna inen ayı, bir kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

İmranlı ilçesi, SivasErzincan karayolu Karataş köyü mevkisinde vatandaşlar tarafından telef olmuş bir ayı bulundu. Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, incelemek üzere ayıyı olay yerinden aldı. Ayının, kamyon çarpması sonucu telef olduğu anlaşıldı.

SİVAS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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