Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu Sivas’ta 16 yaşındaki ehliyetsiz genç, karıştığı trafik kazasının ardından gözyaşlarına boğuldu

"O benim sünnetim değildi"

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Sivas’ta 16 yaşındaki ehliyetsiz genç, karıştığı trafik kazasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Emek Mahallesinde bulunan Gazi Lisesi kavşağında meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.T. idaresindeki 70 EU 580 plakalı kamyonet ile O.B. idaresindeki 58 ABL 793 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Sivas Belediyesine ait su yükleme noktasına çarparak durabildi. Kaza esnasında yükleme noktasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan genci, olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü S.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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