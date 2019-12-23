Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 22 berabere kalan Sivasspor’un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

DG Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 22 berabere kaldı. 24. dakikada Arouna Kone’nin golüyle öne geçen kırmızıbeyazlılar, 56. dakikada Bogdan Stancu ve 58. dakikada Ayite’nin golüne engel olamadı. 90+7’de Mustapha Yatabare’nin golünün ardından skor 22 oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Sivas ekibinin 7 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Ligin 9. haftada sahasında Antalyaspor’u 21 ile geçen Rıza Çalımbay’ın takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor’u 20 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 11. haftada ise Sivas 4 Eylül Stadı’nda Konyaspor’u 20 yenen Yiğidolar, 12. haftada deplasmanda Kayserispor’u 41 yenmişti. 13. Haftada evinde Kasımpaşa’yı 20’lık skorla geçen Sivasspor, bir sonraki haftada da deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 21 yenmişti. Kırmızıbeyazlılar 15. Haftada ise sahasında Fenerbahçe’yi 31 yendi ve üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirveye ambargo koymuştu.



Yenilmezlik 8 maça çıktı

Sivasspor’un takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 8 maça çıktı. Son olarak ligin sekizinci haftasında deplasmanda Galatasaray’a 32 kaybeden Sivas temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi. DG Sivasspor, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Sivasspor’un, Galatasaray maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1

Denizlispor: 0 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Konyaspor: 0

Kayserispor: 1 Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0

Yeni Malatya: 1 Sivasspor: 3

Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1

Gençlerbirliği: 2 Sivasspor: 2

SİVAS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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