Besicilerin umudu Kurban’a kaldı Sivas’ta kesimden istediği geliri elde edemeyen besiciler, umudunu gelecek Kurban Bayramına bağladı

Sivas’ta kesimden istediği geliri elde edemeyen besiciler, umudunu gelecek Kurban Bayramına bağladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Gürpınar köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Atilla Karataş, kesime verilen hayvanlardan para kazanamadıklarını belirtip umutlarının Kurban Bayramında olduğunu söyledi. Karataş, artan maliyetlerden yakınarak, “Büyükbaş hayvancılık ve damızlık buzağıcılık yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Yaz aylarında yaylaya gidiyor, kış aylarında ise hayvanları içeride besliyoruz. Hayvanlarımızı besleyip kesim yaptırdığımızda kazanç sağlayamıyoruz. Kurban Bayramı’nda daha çok kazanç elde ediyoruz. Kendimiz ekip biçtiğimiz halde, diğer maliyetlerin yüksekliğinden dolayı sıkıntı içerisindeyiz” dedi.

Besici desteklenmeli

Karataş, yerli hayvancılığın ayakta kalabilmesi için besicilerin desteklenmesi gerektiğini ifade edip, “Kurban Bayramında sattığımız maldan kar elde edebiliyoruz. Et Süt Kurumunun alım fiyatları düşük. Bu durum hayvancılık yapanların bellini büküyor. Herkesin umudu Kurban Bayramı. Yerli hayvancılığın devam edebilmesi için köklü tedbirler alınmalı. Çiftçi ve besicilik yapanlar korumalı. Maliyetler düşürülmeli.” Şeklinde konuştu.

SİVAS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:18

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.