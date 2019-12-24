Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivasspor'un, sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'te sahasında Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı. Biletlerin satışı; Passolig sitesi üzerinden, kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.



SivassporGöztepe maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP): 54 TL

2. Kategori (Maraton): 27.5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13.5 TL

Misafir tribünü: 17.5 TL

SİVAS 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.