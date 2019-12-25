Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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KayseriMalatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

SİVAS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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