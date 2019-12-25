Gürün’de okul cami buluşması

Fotoğraftaki bizim oto mu?

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Değerler Eğitimi protokolü” kapsamında Gürün İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde okulcami buluşması programı düzenlendi.

İsmet Yılmaz İmamHatip Lisesi Müdürü Ertuğrul Semiz öncülüğünde Gürün Merkez Ulu Camisine götürülen öğrenciler, camide Kur'an okuyup hatim duası yaptı. Ezan okuyup müezzinlik yaptılar, namaz kıldırıp tesbihat çektiler. Cemaatin yoğun katılım sağladığı programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, “Bu tür programlardan amaçlarının gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmış, ülkesine ve milletine yararlı birer birey olarak yetişmeyi amaçlıyoruz” dedi. Cemaatin büyük memnuniyet duyduğu gözlenen program gül dağıtımı ile sona erdi.

SİVAS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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