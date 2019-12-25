Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

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SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gürün'e 41 kilometre uzaklıkta bulunan 1750 rakımlı Başören köyünde oturan KOAH hastası çiftçi Ahmet Doğan evinde rahatsızlandı. Doğan'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, köy yolunu açmasıyla Ahmet Doğan'a ulaşan sağlık ekipleri Doğan'ı Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



SİVAS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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