Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı. Öğrenciler, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kalederesi köyünden, ilçe merkezine öğrenci taşıyan ve içerisinde 6 öğrencinin olduğu servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı. Servis şoförünün haber vermesiyle Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan köy yolu uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan öğrenciler ailelerine ulaştırıldı.



SİVAS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

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