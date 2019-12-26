Sivas’ta 52 köy yolu araç ulaşımına kapandı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı 52 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas’ın yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı 52 köy yolunu araç ulaşımına kapattı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması ve etkisini Pazartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

SİVAS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

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