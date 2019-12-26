Sivas’ta trafik kazası:1 yaralı Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında SivasKayseri yolu Güllüce köyü mevkisinde meydana geldi. D.G. idaresindeki 34 SY 7490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarparak durabildi. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü D.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:37

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AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

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